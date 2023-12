Dá para consultar multa e pendências pela placa do carro; siga estes passos

É possível consultar uma placa e descobrir se um carro tem multas e pendências indesejáveis. Mas, para isso, você precisará saber o código Renavam do veículo.

Renavam é a sigla para Registro Nacional de Veículos Automotores, um código de até 11 números presente tanto no Certificado de Registro de Veículo (CRV) quanto no Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV).

A consulta de multas pela placa pode ser feita por quem quer planejar pagamentos, entrar com recursos ou comprar um carro usado.

Vale lembrar que para fazer o licenciamento anual do veículo é preciso pagar as multas vencidas.

Como consultar multas federais pela placa do carro

Para saber se há alguma infração registrada, acesse o site da Polícia Rodoviária Federal.

Ao final da página, clique em "Consulte aqui".

Digite a placa do veículo e o Renavam e clique em "Consultar".

O site fornece um documento dizendo se há alguma multa emitida pela PRF até a data (válido apenas infrações em rodovias e estradas federais).

O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) também possui um Portal de Multas que exibe possíveis infrações em estradas e rodovias federais.

Como consultar multas estaduais e municipais pela placa

Para consultar outras multas, você precisa:

Acessar o site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do estado desejado (no site da Polícia Rodoviária Federal é possível encontrar a lista de todos).

Ir até a seção de consultas (veja abaixo como fazer em cada Detran)

São Paulo

No site do Detran-SP ou no app (disponível para Android e iOS) vá até a aba "Veículos"

Selecione a opção "Pesquisa de débitos e restrições".

Clique em "Acesse o serviço".

Escolha a opção "Seu veículo".

Digite o Renavam.

Se o carro for de outra pessoa:

Selecione a opção "Veículo de terceiros" no site.

Consulte a opção "Débitos, restrições e vistorias" informando a placa e o Renavam.

No app, basta selecionar a opção "Outros veículos" e informar os mesmos dados.

Rio de Janeiro

No site do Detran-RJ, clique em "Veículos" e selecione a opção "Consulta de Infrações do Veículo". Será necessário digitar o CPF do proprietário do automóvel, além do número do Renavam.

Minas Gerais

No site do Detran-MG, clique na aba "Veículos" e, em "Situação do Veículo", escolha "Consultar situação do veículo". Informe a placa e o chassi. É possível encontrar o número do chassi do veículo nos documentos do carro, como o CRLV e o CRV.

Bahia

No site do Detran-BA, vá até "Consulta" e clique em "Situação do veículo". Na nova janela, escolha a consulta via Renavam ou chassi para receber as informações sobre infrações cometidas.

Paraná

No site do Detran-PR, clique em "Veículo" e escolha "Consultar extrato de débitos do veículo" dentro de "Guias para pagamentos e taxas". Informe o RENAVAM do carro.

Rio Grande do Sul

No site do Detran-RS, procure por "Consulta infrações" em "Serviços mais acessados" na página inicial. Faça o login com os dados do cadastro no site do Governo Federal (Gov.br). Digite a placa do veículo e o Renavam.

Pernambuco

No site do Detran-PE, digite a placa do carro em "Veículo" e clique em "Consultar placa". Confirme que você não é um robô e selecione a opção "Consultar". Vá até o final da página e clique em "Consultar débitos". Role a página até aparecer as informações sobre as multas.

Ceará

No site do Detran-CE, procure por "Serviços" e em "Veículos" selecione a opção "Taxas / Multas". Digite a placa do carro, além do Renavam ou número do chassi.

Pará

No site do Detran-PA, procure pela seção "Serviços on-line" e clique em "Veículo". Selecione a opção "Consulta de veículo detalhada". Preencha os dados da placa e do Renavam.

Santa Catarina

No site do Detran-SC, clique em "Veículos" na página inicial. Digite a placa e o RENAVAM para informações completas sobre o carro.

Maranhão

No site do Detran-MA, vá até a aba "Infrações" e clique em "Consulte Infrações do seu Veículo". Digite a placa e o Renavam ou o número do chassi do carro.

Goiás

No site do Detran-GO, clique em "Veículos" no menu principal. Digite a placa e o Renavam para consultar os dados do veículo.

Amazonas

No site do Detran-AM, vá ao menu "Veículos", depois em "Multas" e então em "Consulta de multas". Selecione "Iniciar processo". Digite o Renavam ou o chassi do carro na nova página.

Espírito Santo

No site do Detran-ES, selecione "Infrações" no menu lateral e clique em "Consulta de multas digitalizadas". Digite a placa e o Renavam. Deixe "Auto" em branco.

Paraíba

No site do Detran-PB, clique em "Veículo" e depois em "Infrações". Clique em "Emitir Boleto Multas". Digite a placa do carro, o Renavam e selecione "Consultar (Visualizar Extrato)".

Rio Grande do Norte

No site do Detran-RN, clique em "Veículos". Digite a placa e o Renavam para obter as informações do carro.

Mato Grosso

No site do Detran-MT, basta digitar a placa e Renavam do seu veículo na página inicial na opção "Consulte Seu Veículo".

Alagoas

No site do Detran-AL, vá até a aba "Veículos". Digite a placa e o Renavam. Aperte "Acessar" para ver os débitos e infrações.

Piauí

No site do Detran-PI, procure por "Outras Consultas" e clique no banner escrito "Emissão de Taxas". Na nova página, clique em "Multas", digite o RENAVAM e a placa do carro.

Distrito Federal

No site do Detran-DF, clique no banner principal para acessar o Portal de Serviços. Vá na opção "Todos" ou "Veículo" e selecione a opção "Consulta veículo - Débitos". Digite a placa e Renavam.

Mato Grosso do Sul

No site do Detran-MS, clique no botão "Portal de Serviços". Selecione a opção "Infração" e digite a placa e o Renavam.

Sergipe

No site do Detran-SE, vá até o botão "Infração" na página principal. Clique em "Consulta infrações de trânsito/transporte". Digite o Renavam ou o chassi do carro, além do código de segurança. O código está disponível no CLRV ou CRV de carros com placas de Sergipe.

Rondônia

No site do Detran-RO, clique em "Emissão de multas, taxas de documentação e IPVA". Digite a placa do veículo, o Renavam ou o CPF/CNPJ do proprietário.

Tocantins

No site do Detran-TO, procure por "Serviços" no menu lateral direito. Clique em "Notificação". Selecione "Notificações de Autos de Infração e Penalidades". Digite a placa do carro ou o CPF/CNPJ do proprietário. Caso haja multa, ela aparecerá com a data, horário e código da infração. Informações mais detalhadas devem ser pedidas pelo e-mail multas@detran.to.gov.br.

Acre

No site do Detran-AC, clique no menu "Veículos" e vá até "Serviços Online". Clique em "Emissão dos Débitos do Veículo". Digite a placa e o Renavam do carro.

Amapá

No site do Detran-AP, no menu "Veículos", clique em "Consultas de Veículos". Informe a placa e o código Renavam.

Roraima

No site do Detran-RR, vá ao menu "Infrações", selecione a opção "Consultas" e clique em "Consulta débito de multas". Digite a placa e o número do Renavam.