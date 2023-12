Carla Diaz fala em choro após orgasmo; entenda quando isso é um problema

Em conversa com a sexóloga Laura Muller no podcast DiazOn, a atriz Carla Diaz contou que já chorou algumas vezes após o orgasmo.

"Lembro que a primeira vez que aconteceu eu me assustei um pouco, fiquei meio em choque na hora", disse. E pediu para que a especialista falasse mais sobre o caso

"É uma emoção muito forte. O orgasmo é a descarga de uma tensão sexual que a gente vai acumulando, que é a excitação, e na hora que dá essa descarga, é como se destampasse alguma coisa, então é uma descarga emocional também", explicou Muller.

Ela reforçou que o choro após o orgasmo não é necessariamente de tristeza ou ruim. Segundo Lilian Fiorelli, ginecologista especialista em sexualidade feminina, a manifestação pode ser apenas uma forma de processar emoções intensas.

Nesses casos, as lágrimas vêm acompanhadas de sentimentos considerados positivos, mas a percepção é influenciada pelo momento emocional ou experiência de cada pessoa, homem ou mulher.

Choro após orgasmo pode ser um problema

Há casos, porém, em que o choro é seguido por sentimentos de tristeza, ansiedade ou culpa, o que pode indicar um quadro de disforia pós-coito.

"Nesses casos, o sentimento é muito ruim. É como se o orgasmo fosse o gatilho para emoções depressivas e ansiosas, e a pessoa pode entrar em crise. O tratamento pode incluir terapia e, a depender do caso, medicamentos", diz Fiorelli.

O fenômeno não tem explicação conclusiva, mas pode estar relacionado a uma combinação de fatores fisiológicos, psicológicos e emocionais. São poucas pessoas que o manifestam e tanto os motivos quanto os gatilhos são particulares.

Importante destacar que a reação não tem a ver com a qualidade do sexo. "A pessoa pode ter sentido desejo, permitido todas as ações, alcançado o orgasmo e, mesmo assim, sentido tristeza em seguida", aponta a psiquiatra Catarina de Moraes, coordenadora do ambulatório de sexualidade no Hospital das Clínicas de Recife.

*Com informações de reportagem publicada em 04/11/2023