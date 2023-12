Esta câmera que imprime na hora resgatou minha paixão por guardar fotos

Sempre fui uma pessoa que gosta de criar memórias. Por muitos anos guardei ingressos do cinema, pulseiras de eventos, cartas de amor e fotos. Os ingressos perderam a cor, as cartas continuaram na mesma caixa, mas com o fim das câmeras com filmes antes dos anos 2010, eu fui perdendo aos poucos o hábito de revelar minhas fotos.

A falta das fotos impressas gerou uma sensação de que minhas memórias estavam sendo diminuídas. No ano do meu casamento, 2020, passei a buscar novas formas de criar memórias e me deparei com as câmeras instantâneas. Quando vi a Instax Mini 9 não pensei duas vezes e comprei. O modelo mais atual da linha é a Instax Mini 12, que você encontra à venda por menos de R$ 500.

O que a câmera tem de bom?

É prática e estilosa

Revela fotos em menos 2 minutos

Super intuitiva e fácil de usar

Pode ser utilizada dentro e fora de casa

Fotos com alta qualidade e diferentes possibilidades de molduras

Modos para tirar fotos em diferentes ambientes

Para aqueles nascidos nos anos 1990, que tiravam selfie sem olhar no celular, usar essa câmera dá uma ótima sensação especial de nostalgia. Mas se você, assim como eu, já perdeu esse costume de tirar fotos sem olhar, pode ser que demore um pouco para se acostumar 100% com ela.

Pela falta do visor, algumas fotos minhas já saíram sem um enquadramento bacana ou até cortando algumas pessoas. Com a prática descobri que quatro é o número máximo de pessoas que consigo enquadrar em uma selfie junto comigo. Já se tiver alguém para tirar a foto, a quantidade de pessoas aumenta consideravelmente.

Para quem é essa câmera

Instax Mini 9 Imagem: Rebecca Vettore/Colaboração UOL

Eu indico esse produto para quem gosta de criar memórias com rapidez e sabe economizar na quantidade de cliques. Como o filme é ligeiramente caro, não dá para gastar tudo de uma vez. Por isso, é importante saber escolher quais momentos merecem ser recordados.

Fácil de usar

Desde o começo nunca tive nenhuma dificuldade em usá-la. É só abrir a portinha do lado de trás, colocar o filme, fechar a portinha, tirar a primeira foto para sair a capinha protetora e sair usando.

Para ligar a câmera precisa apertar o botão maior que fica na frente e depois puxar delicadamente a lente com a mão. Se for tirar uma selfie, a forma mais fácil, antes de virar a câmera, é posicionar o dedão no botão da foto. Depois enquadre e aperte o botão. Em menos de 2 minutos, sua foto estará revelada.

Crie memórias com qualidade

Fotos tiradas com a Instax Mini 9 Imagem: Rebecca Vettore/Colaboração UOL

A câmera realmente cumpre com a função dela e cria memórias como ninguém. Além de capturar momentos importantes, a máquina ainda garante fotos com qualidade. Na comparação da minha primeira foto, tirada no dia 19 de janeiro de 2021, com a última, tirada no dia 08 de dezembro de 2023, as cores se mantêm iguais.

A nitidez da imagem também é muito boa. Em um evento que participei tive acesso a outra câmera instantânea e na hora que saiu a foto percebi o quanto a qualidade dela era inferior à minha câmera.

Filme custa caro

Conforme disse anteriormente, o preço do filme é um pouco salgado. Um pacote com dez fotos com moldura colorida sai por mais de R$ 70.

Tendo isso em mente, escolhi tirar as fotos apenas de quem visitasse a minha casa. Como não recebo visitas toda hora, eu demoro um pouco para usar um filme com dez poses. Antes de sair tirando fotos loucamente, escolha quais momentos valem a pena serem recordados.

Variedade de modo de fotos

Algo de que gosto muito na Instax é que ela possui cinco modos para tirar fotos. Tem um modo que tira a foto com flash, outro tira sem flash, outro modo que tira fotos em ambientes escuros e assim por diante.

Assim que você aperta o botão para levantar a lente, a câmera analisa a luminosidade do ambiente e já te indica qual é modo ideal para usar. Geralmente quando estou dentro de casa, ela indica o modo casa com o flash desligado. Quando o dia está um pouco nublado, a indicação da câmera é tirar a foto no modo de nuvem.

O modo Hi-key vai aparecer na câmera quando você estiver em ambientes mais escuros, como um restaurante, por exemplo. Atenção: como o obturador fica aberto por mais tempo nesse modo é importante que você mantenha o aparelho bem firme para evitar que a foto saia tremida.

Bateria dura bastante

A câmera, que usa duas pilhas AA, quase não gasta bateria. Em quase três anos de uso, só troquei as pilhas uma vez. Além da câmera ser bem econômica, eu só ligo ela quando vou tirar fotos. Assim que termino, já desligo o aparelho.

Ocupa espaço

Se você está acostumada a sair com uma bolsa pequena, não vai conseguir levar a câmera junto. Em comparação com câmera profissionais, a Instax não é grande. Mas quando comparamos com o celular, o aparelho usado para tirar a maioria das nossas fotos, ela é um pouco maior.

Por isso, se você quiser levar a câmera junto vai precisar de uma bolsa de um tamanho mediano ou grande. Uma opção é comprar uma bolsa própria para ela —é possível comprar um kit com a câmera, uma bolsa e um pacote com dez fotos.

