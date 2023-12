Câmara aprova inquérito de impeachment contra Biden

NOVA YORK, 14 DEZ (ANSA) - A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, de maioria republicana, autorizou a abertura de um inquérito de impeachment contra o presidente Joe Biden.

A instauração de uma investigação formal contra o democrata recebeu 221 votos a favor e 212 contra e chega a menos de um ano das eleições de 2024, quando o atual inquilino da Casa Branca pode enfrentar novamente o magnata Donald Trump.

O caso apura se Biden se beneficiou dos negócios de seu filho, Hunter, no exterior durante o período em que foi vice-presidente de Barack Obama. Até o momento, no entanto, os republicanos não conseguiram encontrar provas contra o mandatário.

Biden, por sua vez, acusou a oposição de "perder tempo com acrobacias políticas sem fundamento" e de ignorar os problemas do país para atacá-lo com "mentiras". "Os republicanos se preparam para passar um mês sem fazer nada para enfrentar desafios urgentes", disse o presidente, citando as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio.

Ainda que a Câmara aprove um impeachment, a deposição de Biden é improvável, uma vez que são necessários dois terços dos votos no Senado - de maioria democrata - para condenar um presidente.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.