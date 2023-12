BOLSA FAMÍLIA de DEZEMBRO 2023 foi ANTECIPADO para ESTA QUINTA-FEIRA (14)?

Os depósitos do programa Bolsa Família referentes a dezembro estão em curso, iniciando em 11 de dezembro e prevendo conclusão até 22 de dezembro, sem antecipações. Neste mês, o benefício terá um acréscimo devido à inclusão dos pagamentos da última parcela do Auxílio Gás no ano.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em dezembro

As datas dos depósitos variam conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

NIS final 1: 11 de dezembro (já realizado);

NIS final 2: 12 de dezembro (já realizado);

NIS final 3: 13 de dezembro (já realizado);

NIS final 4: 14 de dezembro (hoje);

NIS final 5: 15 de dezembro;

NIS final 6: 18 de dezembro;

NIS final 7: 19 de dezembro;

NIS final 8: 20 de dezembro;

NIS final 9: 21 de dezembro;

NIS final 0: 22 de dezembro.

Benefícios do Bolsa Família

O Bolsa Família, composto por seis benefícios específicos, abrange diferentes situações dos beneficiários, proporcionando suporte financeiro variável:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 (valor per capita pago a cada membro da família);

Benefício Complementar (BCO): Valor adicional destinado às famílias cuja soma dos benefícios não atinja R$ 600;

Benefício Primeira Infância (BPI): Acréscimo de R$ 150 por criança com idade entre zero e sete anos incompletos;

Benefício Variável Familiar (BVF): Adicional de R$ 50 para gestantes e crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos incompletos;

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): Suplemento de R$ 50 para cada membro da família com até sete meses incompletos (nutriz). As transferências começaram em setembro;

Benefício Extraordinário de Transição (BET): Aplicado em casos específicos para garantir que nenhum beneficiário receba menos do que recebia no programa anterior (Auxílio Brasil). Será pago até maio de 2025.

Para receber o Auxílio Gás, a família precisa estar inscrita no Cadastro Único e ter renda familiar mensal menor ou igual a meio salário-mínimo por pessoa. A inscrição no Cadastro Único é um pré-requisito, mas não implica entrada imediata das famílias no programa, nem o recebimento do benefício.

Para serem elegíveis ao Bolsa Família, as famílias devem cumprir condições específicas nas áreas de saúde e educação, como a exigência de frequência escolar para crianças e adolescentes entre quatro e 17 anos, acompanhamento pré-natal para gestantes, avaliação nutricional (peso e altura) de crianças até sete anos, e seguir o calendário nacional de vacinação.

Ao matricular a criança na escola e vaciná-la no posto de saúde, é crucial informar a condição de beneficiário do Bolsa Família.