Ações da China caem com dados fracos sobre crédito; Hong Kong acompanha alta dos mercados globais

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam em queda nesta quinta-feira, devolvendo os ganhos obtidos no início do pregão uma vez que dados de crédito mostraram que a demanda doméstica permaneceu fraca, enquanto o mercado de Hong Kong acompanhou a alta dos mercados globais devido ao tom dovish do Federal Reserve.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 0,52%, enquanto o índice de Xangai caiu 0,33%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, teve alta de 1,07%.

As ações asiáticas avançaram de modo geral depois que o Fed sinalizou o fim de seu ciclo de aperto monetário e adotou um tom mais brando para o próximo ano.

O Fed deixou a taxa de juros inalterada na quarta-feira e o chefe do banco central dos Estados Unidos, Jerome Powell, disse que seu aperto histórico da política monetária provavelmente chegou ao fim, com a inflação caindo mais rápido do que o esperado.

As ações da China tiveram um desempenho inferior ao do índice mais amplo do MSCI de ações da região Ásia-Pacífico fora do Japão, que subiu 1,9%, ressaltando as preocupações dos investidores sobre a lenta recuperação do país.

Os novos empréstimos bancários na China aumentaram menos do que o esperado em novembro, mesmo com o banco central mantendo a política acomodatícia para apoiar a fraca recuperação da segunda maior economia do mundo.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,73%, a 32.686 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,07%, a 16.402 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,33%, a 2.958 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,52%, a 3.351 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,34%, a 2.544 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,05%, a 17.653 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,60%, a 3.122 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 1,65%, a 7.377 pontos.