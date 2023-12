Wall St tem alta após dados de inflação ao produtor e com expectativa por Fed 

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta quarta-feira, com novos dados mostrando sinais de arrefecimento da inflação, antes da decisão de política monetária do Federal Reserve, em que se espera que as taxas de juros permaneçam no nível atual.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,07%, a 36.601,80 pontos, logo após a abertura. O S&P 500 tinha alta de 0,05%, para 4.646,20 pontos, enquanto o Nasdaq Composite ganhava 0,15%, para 14.555,68 pontos.

(Por Shristi Achar A)