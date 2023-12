'Nunca vi minha mãe descansar': Mariana Ferrão discute sobrecarga materna

Trabalhar, estudar, cuidar dos filhos e da casa. A sobrecarga materna, quando todas as responsabilidades domésticas e de criação do filho recaem sobre a mãe, é um cenário comum. "Eu nunca vi a minha mãe descansando", conta Mariana Ferrão no segundo episódio de 'Mari vs Mari', quadro comandando pela jornalista que estreou na segunda-feira (11), no perfil do Instagram de VivaBem e do UOL, para falar sobre saúde mental.

No episódio desta quarta-feira (13), Mariana compartilha uma memória pessoal e convida o público a refletir sobre a sobrecarga das mães: 'No seu subconsciente, nas suas memórias mais antigas, você tem essa memória do descanso [da sua mãe]?".

Com a porta do meu quarto fechada, eu me permito dizer isso pra vocês e faço essa pergunta: vocês têm essa referência infantil de descanso? Mariana Ferrão

Para a jornalista, que também é mãe, a falta dessa memória pode colocar as pessoas, especialmente as mulheres, em um lugar de sobrecarga.

O tema dialoga com o assunto do primeiro episódio, que também abordou a sobrecarga. Nele, Mariana Ferrão conta que, ao longo dos anos, mudou seu jeito de lidar com as tarefas da rotina.

"Quando trabalhava com Fernando Rocha, apresentando o 'Bem Estar' [TV Globo], ele dizia 'Mariana, você é impressionante, não deixa um respiro na sua agenda'", relembrou a atual apresentadora do Conexão VivaBem.

"Não tenho mais isso, viu Fernando Rocha?", continua ela, acrescentando que agora tem o hábito de reservar "espaços vazios" em sua agenda, "inclusive para criar e sentir". Mas a jornalista diz que, ainda assim, é preciso tomar cuidado para que as atividades de lazer também não se tornem mais uma "obrigação".

Já meditei muitas vezes tendo a obrigação de meditar e fiz porque daí você tem orgulho de dizer, aquela coisa bem egoica, 'eu estou meditando, eu consigo meditar 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias, um ano, todos os dias seguidos', só que se você colocar isso como uma tarefa, como mais algo na sua agenda para você dar o checklist depois, você sabe que não vai adiantar. Mariana Ferrão

O quadro 'Mari vs Mari' vai ao ar às segundas e quartas no perfil do Instagram de VivaBem (@vivabem_uol).