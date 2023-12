Vaporizador desamassa a roupa mesmo? Nós testamos modelo mais vendido

Antigamente, eu era produtora de moda e vivia carregando roupas para sessões de fotos e desfiles. Por isso, minha relação com os vaporizadores sempre foi de amor e ódio. Na época, somente os grandões passavam bem, mas eram modelos muito pesados. Por outro lado, transportar tábua e ferro era fora de cogitação.

Há alguns anos, descobri esse modelo de vaporizador portátil da Black+Decker, que atualmente é o mais vendido da Amazon, parceira do Guia de Compras UOL. O que me fez comprá-lo foi descobrir que ele poderia ser usado também na horizontal. Os steamers que eu conhecia paravam de funcionar se eu os virasse para baixo.

Como adoro cozinhar e convidar os amigos para comer, sentia falta de uma alternativa prática para tirar as marcas de dobra das toalhas de mesa. Spoiler: esse modelo é perfeito pra isso!

É bom, mas não pra tudo

Para a função que eu mais precisava, esse vaporizador cumpre 100% do que promete. Ele passa a toalha sobre a mesa muito bem. Eu adoro. E, ah, eu não sou o tipo de pessoa que passa lençol, mas se você é, já saiba que também vai te atender bem.

Outra promessa do fabricante é a higienização de sofás, almofadas e cortinas. O vapor quente ajuda a limpar os tecidos, mas é importante mencionar que não tira manchas. Testei remover pontos escurecidos do meu sofá, mas não saíram.

O produto vem com duas opções de escova, uma para tirar pelos e outra para tecidos delicados. O reservatório de água não é muito grande, mas tem um tamanho satisfatório e enchê-lo é bem simples. Um ponto positivo é que o vaporizador esquenta rápido. Você só precisa esperar 30 segundos.

Vaporizador Black+Decker é leve e fácil de usar Imagem: Alexandre de Pádua/Colaboração UOL

Tá, mas e as roupas?

Talvez o que você queira realmente saber é se ele é bom para passar roupa. A resposta não é tão simples: vai depender da sua necessidade e do tipo de peças que você tem.

A principal vantagem é não precisar montar a tábua de passar. Você pode usar nas suas roupas penduradas direto no cabide. Para guardar, também é fácil. Por ser portátil, o modelo é pequeno e não ocupa muito espaço. Dá pra deixar, inclusive, dentro do guarda-roupas.

Para o dia a dia, o produto realmente tira os amassados leves com facilidade. Porém, para vincos mais fortes, barras engruvinhadas e golas enrugadas, desencana, não é tão bom. Ele até desamassa, mas você precisa ficar um tempão passando e esticando com as mãos. Nesse caso, usar o ferro é mais rápido.

Para quem é indicado?

Se, assim como eu, você não faz questão de ter todas as suas peças passadas, o vaporizador da Black+Decker é uma solução prática para quebrar um galho naquele dia que você quer vestir uma roupa, mas vê que ela está amassada demais, sabe?

Mas se você faz questão de ter tudo impecável, é melhor recorrer ao ferro e à tábua mesmo. Acaba sendo mais prático para uma pilha grande de roupas ou para quem usa muitas camisas de botão e roupas sociais.

