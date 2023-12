UE reforça intenção de ampliar bloco aos Bálcãs Ocidentais

BRUXELAS, 13 DEZ (ANSA) - A União Europeia divulgou nesta quarta-feira (13) uma declaração em nome dos 27 Estados-membros após a realização da cúpula UE-Bálcãs, reforçando a aproximação entre o bloco e a região.

"Em um contexto geoestratégico cada vez mais complexo, dominado pela guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia e fortemente marcado pela crise no Oriente Médio, a União Europeia reafirma seu compromisso pleno e inequívoco com a perspectiva de adesão dos Bálcãs Ocidentais e pede a aceleração do processo de adesão", diz o texto.

A declaração enfatiza que a expansão é um "investimento geoestratégico para a paz, segurança, estabilidade e prosperidade": "A UE pretende explorar medidas adicionais para avançar ainda mais na integração gradual dos Bálcãs Ocidentais, preparando o terreno para a adesão e trazendo benefícios concretos aos seus cidadãos durante o processo de expansão".

O texto menciona que serão examinadas "as propostas avançadas no Plano de Crescimento para melhorar a integração econômica" da região com a UE.

Além disso, para mitigar o impacto da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, a UE está determinada a intensificar ainda mais seu compromisso político com os Bálcãs Ocidentais, além da assistência já fornecida, e a "reforçar ainda mais a cooperação".

Na declaração, os líderes também instam os parceiros dos Bálcãs a "fazer progressos rápidos e sustentados em direção à total alinhamento com a política externa e de segurança comum" da UE.

Ao fim da cúpula, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmou: "Nesta reunião, destacamos nosso compromisso.

Queremos acelerar o processo de aproximação dos Bálcãs Ocidentais à União Europeia e a aprovação de reformas que devem ser feitas para avançar com esta expansão". (ANSA).

