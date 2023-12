Taxa de desemprego na OCDE se mantém em 4,9% em outubro

A taxa de desemprego entre os membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) ficou em 4,9% em outubro, estável ante o mês anterior, informa nesta quarta-feira, 13, a própria entidade. A taxa segue abaixo de 5,0% desde julho de 2022. Em outubro, ela aumentou em 14 países da OCDE, ficou alterado em nove e recuou em 10.

O número de pessoas desempregadas na OCDE subiu a 33,4 milhões em outubro, no nível mais alto deste ano, diz a nota. A taxa de desemprego entre os jovens (com 15 a 24 anos) subiu a 10,9%, enquanto para aqueles com 25 anos ou mais o quadro ficou estável.

Na zona do euro, a taxa de desemprego estava em 6,5% desde fevereiro. Em outubro, ela se manteve em dez dos 17 países da zona do euro na OCDE. Por outro lado, houve quedas em Áustria, Lituânia e Grécia. A taxa de desemprego grega ficou abaixo de 10% pela primeira vez desde agosto de 2009. Já a taxa de desemprego na Espanha, em dois dígitos, continuou a ser a maior na zona do euro. Fora da região, a taxa de desemprego nos EUA recuou de 3,9% em setembro a 3,7% em outubro, lembra a entidade.