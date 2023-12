STJ rejeita recurso de Ednaldo Rodrigues para voltar à CBF

SÃO PAULO, 13 DEZ (ANSA) - A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Maria Thereza de Assis Moura, negou nesta quarta-feira (13) o recurso apresentado por Ednaldo Rodrigues contra sua destituição do comando da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A decisão manteve José Perdiz como interventor da entidade máxima do futebol do país, tanto que ele já assinou um termo de compromisso e se afastou da liderança do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Com o revés do cartola, Perdiz terá 30 dias para conseguir organizar uma eleição na CBF para definir o novo presidente.

Vale destacar que outros recursos poderão ser apresentados pelo mandatário destituído.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afastou Rodrigues da presidência da CBF por considerar inválido o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado pelo cartola no ano passado, pois afirmaram que o Ministério Público do estado não tinha legitimidade para intermediar o acordo com a entidade para firmar o mandato de quatro anos do baiano.

O episódio deixou o atual momento da pentacampeã mundial ainda mais nebuloso, já que o Brasil não vem conseguindo obter bons resultados dentro dos gramados. (ANSA).

