S&P 500 e Nasdaq sobem após dados de inflação, com foco em veredito do Fed

Por Shristi Achar A e Johann M Cherian

(Reuters) - Os índices S&P 500 e Nasdaq subiam nesta quarta-feira após novos dados indicaram que as pressões inflacionárias estavam diminuindo antes da última decisão de política monetária do Federal Reserve no ano, quando se espera que as taxas de juros permaneçam inalteradas.

Relatório do Departamento do Trabalho mostrou que os preços ao produtor aumentaram 0,9% em uma base anual em novembro. Economistas consultados pela Reuters haviam estimado um avanço de 1%. Em uma base mensal, os preços ao produtor ficaram inalterados, contra estimativas de um aumento de 0,1%.

A recente série de relatórios, incluindo dados do índice de preços ao consumidor (IPC) na terça-feira, consolidou expectativas de que as taxas de juros atingiram seu pico, com os traders também estimando possíveis cortes nas taxas no próximo ano.

O otimismo levou os principais índices de Wall Street a marcarem novos recordes para o ano na terça-feira.

"Os números estão mais ou menos em linha com as expectativas e continuam a mostrar que a inflação está indo na direção certa", disse Peter Cardillo, economista-chefe de mercado da Spartan Capital Securities.

Todas as atenções agora estão voltadas para a decisão do banco central sobre a taxa de juros ao final de sua reunião de dois dias, prevista para as 16h (horário de Brasília).

O foco também estará nos comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, após o anúncio da política e na divulgação das projeções das autoridades para os juros, que pode dar uma ideia da trajetória da política monetária.

Enquanto isso, cerca de 5 trilhões de dólares em opções de ações dos EUA devem expirar na sexta-feira, o que deve ser o maior volume já registrado, o que, segundo os estrategistas, provavelmente manterá a volatilidade do mercado sob controle.

A Pfizer caía 9,6%, atingindo o nível mais baixo em 10 anos, depois que a fabricante de medicamentos previu uma receita para 2024 abaixo das expectativas de Wall Street.

Oito dos 11 principais setores do S&P 500 avançavam, embora o setor de materiais tenha caído 0,7%, com a queda dos preços dos metais básicos. [MET/L]

Às 13:03 (de Brasília), o índice S&P 500 subia 0,22%, a 4.654,08 pontos, enquanto o Dow Jones tinha variação positiva de 0,03%, a 36.590,48 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite avançava 0,33%, a 14.581,79 pontos.