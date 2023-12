Polícia apreende 163 celulares e tablets sem nota fiscal na Santa Ifigênia

Do UOL, em São Paulo

A Polícia Civil apreendeu 163 celulares sem nota fiscal em uma loja na manhã desta quarta-feira (13) na região da Santa Ifigênia, área comercial no centro de São Paulo.

O que aconteceu

Entre os aparelhos telefônicos apreendidos estavam diversos iPhones, da Apple, e diferentes modelos da marca Samsung.

Além dos celulares, 1 iPad, 22 tablets e 556 acessórios foram apreendidos pelos agentes. Não foi detalhado quais tipos de acessórios foram retidos.

A apreensão foi realizada por policiais civis que investigavam o comércio suspeito de vender produtos roubados. Os agentes que participaram da ação são de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo.

Os agentes foram até o local após conseguirem autorização judicial para realizar as buscas no comércio.

O responsável pelo estabelecimento estava na loja e não comprovou a procedência dos aparelhos com as notas fiscais, provocando a apreensão, informou a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo).

O caso foi registrado como cumprimento de mandado de busca e apreensão no 2°DP de São Bernardo do Campo. As investigações continuam.