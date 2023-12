Sánchez diz que seu governo é aliado da UE, mas enfrenta críticas no Parlamento Europeu

O presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, garantiu nesta quarta-feira (13) que a União Europeia (UE) tem um "grande aliado" no seu Executivo, durante uma sessão do Parlamento Europeu que incluiu questionamentos sobre a sua gestão.

Sánchez compareceu perante a sessão plenária do Parlamento Europeu em Estrasburgo, França, para fazer um balanço da presidência espanhola do Conselho Europeu de seis meses, que termina em 31 de dezembro, mas questões internas dominaram completamente a sessão.

"Acredito que a presidência espanhola [da UE] foi bem-sucedida e frutífera", disse o líder socialista, mas as discussões centraram-se no acordo político alcançado com os independentistas catalães e que lhe garantiu os sete votos necessários para a sua reeleição.

No seu discurso, Sánchez afirmou que o seu governo "defenderá os princípios e valores europeus" e garantiu que as alianças que lhe permitiram formar governo foram um freio à união "da direita e da extrema direita" que aplicaria "receitas neoliberais fracassadas".

Pouco depois, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, destacou no seu discurso que a presidência espanhola à frente da UE foi marcada pelo conflito na Ucrânia e pela nova crise na Faixa de Gaza.

"Apesar destas crises, conseguimos nos concentrar em um amplo conjunto de prioridades", disse.

No entanto, os debates com os blocos partidários ignoraram esta questão e concentraram-se em questionar a validade do Estado de Direito na Espanha, especialmente devido ao projeto de lei de anistia para os separatistas espanhóis, apresentada ao Congresso dos Deputados, em Madri.

Na sua resposta, Sánchez afirmou que "a Espanha tem um Estado de Direito robusto, um governo absolutamente legítimo e capaz, e eu vos convido a não confundirem o adversário, um erro que a direita europeia já cometeu no passado, e a Europa pagou muito caro por isso".

O líder separatista catalão e eurodeputado Carles Puigdemont lembrou a Sánchez que devido aos acordos políticos o governo deveria promover o reconhecimento do idioma catalão como língua oficial da UE, e que isso não aconteceu.

"A nossa liberdade de expressão nesta câmara vale menos que a sua", disse Puigdemont em castelhano, referindo-se à impossibilidade de falar em catalão na sessão plenária.

