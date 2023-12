Sabatina seria mais rica debatendo justiça do que criando meme, diz jurista

A sabatina de Flávio Dino e Paulo Gonet, indicados respectivamente pelo presidente Lula para os cargos de ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e PGR (Procuradoria-Geral da República), ocorrida no Senado Federal, seria muito rica debatendo questões jurídico-políticas ao invés de servir para assessorias de parlamentares criar memes. A afirmação é da jurista Vera Lúcia Araújo, durante o UOL News desta quarta (13).

Você poderia ter um debate muito rico sobre o sistema de Justiça. Por exemplo, não é isso [que ocorre]. Então, poderia ser mais bem capitalizado com essa dimensão jurídico-política, e não na montagem para facilitar o serviço da assessoria na veiculação do que vai virar meme nas grandes redes. Vera Lúcia Araújo, jurista

A sabatina ficaria muito mais interessante e rica caso se voltasse a questionamentos mais próprios do funcionamento do sistema de Justiça. São debates que [podem envolver] os processos recentes, desde ação penal 470 chamado Mensalão, passando pela deposição da presidenta Dilma. Todos esses processos jurídico-políticos que vimos experimentando, caberia numa sabatina casada como essa. Vera Lúcia Araújo, jurista

A jurista disse que Paulo Gonet, indicado por Lula para a PGR, apresentou boa desenvoltura. Já Flávio Dino, segundo ela, não surpreende na forma que responde aos questionamentos.

O Flávio Dino ministro não podemos esquecer que foi juiz federal, deputado, governador, foi eleito senador e ocupa uma função no poder executivo federal. Isso significa que é um cidadão, profissional, jurista e político testado em todos os três poderes. Vera Lúcia Araújo, jurista

Ele não surpreende no sentido da qualidade com que transita com todos os questionamentos. Óbvio que ninguém ia esperar do ministro Flávio Dino, que usasse da mesma argumentação, lacração, como ele vinha desempenhando na condição de integrante do poder executivo. Vera Lúcia Araújo, jurista

