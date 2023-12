Sabatina: Dino erra ao fugir de perguntas difíceis de Marinho, diz Tales

O ministro da Justiça, Flávio Dino, erra ao fugir de perguntas difíceis do senador Rogério Marinho (PL-RN) durante a sabatina no Senado para a vaga no STF, disse o colunista Tales Faria no UOL News da manhã desta quarta-feira (13).

No todo, ele se saiu muito bem. Agora, realmente faltou responder os pontos mais difíceis. Ele criticou duramente o Bolsonaro e isso coloca ele em certa situação de dificuldade para julgar Bolsonaro. O que ele poderia ter dito é que aquelas críticas foram feitas como político [...] Podia dar uma resposta.

Tales Faria, colunista do UOL

Ele erra ao fugir dessas respostas. Agora, a parte que ele respondeu é correta: todos os vídeos [dos ataques do 8/1] foram entregues.

O que Dino disse

Todos nós que aqui estamos temos cores diferentes. Estamos com ternos, gravatas diferentes. Quando temos campanhas eleitorais, vestimos camisas de diferentes cores. No Supremo isso não acontece. Todas as togas são da mesma cor. Ninguém adapta a sua toga ao seu sabor. Todas as togas são iguais.

Dino, ao falar sobre a imparcialidade no Supremo e atuação política

Não terei nenhum medo, receio ou preconceito de receber políticos e políticas do Brasil. Independentemente das cores partidárias, terão idêntico respeito.

Dino, em aceno à oposição e aos parlamentares

Controvérsias são normais, fazem parte da vida plural da sociedade democrática. Mas elas não podem ser de qualquer maneira e paralisantes, inibidoras do bom funcionamento das instituições.

Dino, ao falar sobre as críticas que tem recebido

Não se pode imaginar o que um juiz foi ou o que um juiz será a partir da leitura da sua atitude como político. Seria como examinar um goleiro à luz da sua atitude como centroavante. É claro que são papéis diferentes.

Dino, sobre seu papel no Supremo se for aprovado

Claro que há uma fronteira da liberdade de expressão, como o doutor [Paulo] Gonet disse. A liberdade de expressão não alberga, não protege calúnia, não protege ameaçar a vida de criança, não protege o racismo.

Dino, sobre liberdade de expressão

Tudo o que eu fiz foi de acordo com a lei, que é um parâmetro fundamental da atuação dos agentes públicos.

Dino, sobre o 8/1

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: