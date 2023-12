Rússia proíbe atividades de Igreja Greco-Católica da Ucrânia

CIDADE DO VATICANO, 13 DEZ (ANSA) - As autoridades russas, no território ocupado da região de Zaporizhzhia, proibiram oficialmente as atividades da Igreja greco-Católica Ucraniana, bem como as das organizações "Cavaleiros de Colombo" e "Caritas".

A determinação consta na diretiva emitida e divulgada nesta quarta-feira (13) no site oficial do "chamado chefe da administração de ocupação militar-civil da região de Zaporizhzhia, Yevhen Balytskyi", informou a Igreja Greco-Católica Ucraniana, liderada pelo monsenhor Sviatoslav Shevchuk.

"A operação da Igreja Greco-Católica Ucraniana no território ocupado de Zaporizhzhia foi proibida pelos ocupantes, presumivelmente porque a atividade é realizada em violação da legislação da Federação Russa sobre organizações religiosas e públicas", diz a nota.

A proibição se refere, entre outras coisas, "à participação de paroquianos em motins em massa e manifestações anti-russas em março e abril de 2022", "ao armazenamento de dispositivos explosivos e armas de fogo no território de edifícios religiosos e instalações auxiliares" e "distribuição de literatura com o convite à violação da integridade territorial da Rússia".

Além disso, diz respeito à "participação ativa das comunidades da Igreja Greco-Católica Ucraniana no território da região de Zaporizhzhia nas atividades de organizações extremistas e propaganda de ideias neonazistas".

No comunicado divulgado pelo secretariado do arcebispo maior de Kiev, Shevchuk ressalta que "em 16 de novembro de 2022, em Berdyansk, as autoridades de ocupação prenderam dois padres redentoristas, Ivan Levitskyi e Bohdan Heleta, que ainda hoje são prisioneiros na Rússia.

"Em 2022, as autoridades deportaram de Melitopol todos os sacerdotes da Igreja Greco-Católica Ucraniana que permaneceram para servir mesmo após a ocupação da região de Zaporizhzhia pela Rússia na primavera do mesmo ano", concluiu o texto. (ANSA).

