Rússia pede que abandono 'caótico' das energias fósseis seja evitado após acordo na COP28

Rússia, um dos maiores produtores de gás e petróleo, fez um chamado nesta quarta-feira (13) para que um abandono "caótico" do uso das energias fósseis seja evitado, e elogiou o espírito de "compromisso" do acordo adotado na COP28 em Dubai.

"Em cada ocasião, temos destacado as consequências de um abandono caótico e sem o apoio da ciência, do carvão, do petróleo e do gás", declarou o chefe da delegação russa, Ruslan Edelgueriev, citado pela agência TASS.

"O documento final insta à contribuição para que os esforços mundiais possam prescindir das energias fósseis nos sistemas energéticos mas, e isto é importante, através de uma transição justa, organizada e que considere as diferentes situações nacionais", acrescentou.

"A redação final talvez não satisfaça a todos, mas apenas confirma a natureza de compromisso do acordo", apontou Edelgueriev, representante especial do presidente Vladimir Putin para as questões climáticas.

A Rússia é um dos principais produtores mundiais de gás, petróleo e carvão.

Segundo muitos cientistas, na Rússia, as regiões da Sibéria e Ártico estão entre as mais expostas à mudança climática. Nos últimos anos, têm reportado recordes frequentes de calor e grandes incêndios.

Ainda assim, a questão do clima não costuma aparecer no debate público, sobretudo desde que a ofensiva russa na Ucrânia começou em fevereiro de 2022.

Desde então, as autoridades têm reprimido o trabalho de ONGs ambientais e minimizado as regras de combate à poluição para apoiar a economia, afetada por sanções internacionais.

