Agressão divulgada por ladrão de celular no PR é montagem, diz delegado

A Polícia Civil do Paraná afirmou que a jovem de Pato Branco (PR) que teve o celular furtado e as redes sociais invadidas negou ter sido agredida pelo namorado. A suposta denúncia foi divulgada pelo assaltante no Instagram.

O que aconteceu

A jovem e o namorado irão prestar depoimento hoje, mas, "extraoficialmente", ambos negaram as agressões, afirmou o delegado Helder Lauria, da 5ª Subdivisão Policial de Pato Branco ao portal Pato Branco Urgente.

O delegado disse que o assaltante tentou extorquir com dinheiro a vítima e também divulgou fotos íntimas dela nas redes sociais.

Eles já vieram registrar o boletim de ocorrência na delegacia. Hoje, nós vamos tomar o depoimento oficial deles, mas extraoficialmente já conversamos. Eles explicaram tudo e [disseram] que realmente não houve agressão. Os familiares estão cientes de tudo o que tinha acontecido, os pais de ambos já sabiam o que tinha acontecido e realmente não houve agressão, foi algo montado e que acabou viralizando.

Houve "montagens" com fotos da jovem na galeria para indicar a suposta agressão física, disse Helder Lauria. Além disso, os pais do casal estariam recebendo mensagens com "ameaças" nas redes sociais após internautas acreditarem que a garota era agredida secretamente pelo namorado.

Fizeram algumas montagens também de fotos que tinham na galeria com conversas dela, do WhatsApp, com o namorado. Fizeram uma junção, uma montagem e expuseram que houve agressão do rapaz com a moça, que foi vítima do furto e também vítima da extorsão posterior desses meliantes.

O celular foi furtado em um show sertanejo na cidade na sexta-feira (8). Outros 20 telefones também foram levados, afirmou o delegado.

A Polícia Civil do Paraná disse, por meio da assessoria, que investiga o caso. Um amigo do casal afirmou ao UOL que uma equipe jurídica avalia o caso antes de qualquer posicionamento dos dois.

Entenda o caso

Prints de supostas conversas entre o namorado e a garota foram divulgadas no perfil dela no Instagram. O assaltante marca o perfil do namorado da jovem e o chama de "lixo" e "agressor".

Nos prints indicados pela polícia como montagem, a garota acusa o namorado de agredi-la e ele justifica os momentos. As imagens indicam que o ladrão teria, em tese, procurado pelos termos "agressão" ou "bateu" nas mensagens do WhatsApp.

Uma publicação na rede social X sobre o caso teve mais de 13 milhões de visualizações. "E a menina que teve o celular roubado e o ladrão expôs o namorado agressor [sic] dela?", diz o texto.

Nos comentários, internautas desconfiaram que a família da garota tentava encobrir o namorado. No Instagram invadido, há comentários pedindo para que a garota saia do relacionamento e que não o "perdoe".