Relatório da LDO é incluído na pauta de votações da CMO no Congresso

O relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024, foi incluído nesta quarta-feira, 13, na pauta de votações da Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso. Mais cedo, o relator, deputado Danilo Forte (União-CE), retirou de seu parecer o dispositivo que incluía os recursos do Sistema S no Orçamento federal.

Como antecipou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a decisão foi tomada na terça-feira em uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e líderes partidários da Casa.

Forte também retirou as emendas de comissões permanentes do Congresso no calendário que obriga o governo a empenhar (reservar para pagamento) recursos até o mês de julho de cada ano, como antecipou ontem o Broadcast Político.

O cronograma valerá apenas para as emendas individuais, a que cada parlamentar tem direito, e para as de bancada estadual, que são impositivas (obrigatórias).