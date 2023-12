Projeto de lei de anistia para independentistas da Catalunha avança na Espanha

O Parlamento da Espanha começou a analisar na terça-feira (12) um plano de anistia para os independentistas catalães. Com o apoio da maioria absoluta dos deputados, a tramitação do projeto de lei foi aprovada, mas ainda há um longo caminho até que os poderes deem o aval definitivo para a entrada em vigor da nova legislação.

Ana Beatriz Farias, correspondente da RFI em Madri

O resultado da votação saiu como era esperado pelo governo, com 178 deputados a favor do avanço da medida, apesar de o país estar dividido sobre o tema. O sinal verde foi só um primeiro passo, já que foram votadas apenas a consideração da tramitação e o caráter de urgência da proposta de lei. Ao longo da sessão parlamentar, houve forte enfrentamento entre diferentes forças políticas e troca de farpas entre representantes da direita espanhola, críticos em relação à anistia.

Argumentos contrários

O porta-voz do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), Patxi López, argumentou a favor da anistia como um instrumento importante que, neste momento, "desinflama" a crise territorial e "muda o roteiro para sair do enfrentamento constante". Além disso, López defendeu a utilização da ferramenta política afirmando que nem a transição nem a Constituição espanhola teriam sido viáveis, se não houvesse a possibilidade de concessão de anistia.

O líder da oposição, Alberto Nuñez Feijóo, do Partido Popular (PP), também evocou momentos históricos da política espanhola, mas para dizer que a tarde de terça-feira (12) foi a mais triste desde 23 de fevereiro de 1981, data em que houve uma tentativa de golpe de Estado na Espanha. Feijóo também chamou a anistia de "vergonha internacional" e disse que o PP criará uma comissão no Senado para investigar a negociação feita entre o PSOE, partido do primeiro-ministro Pedro Sánchez, e os independentistas catalães.

O projeto de anistia é resultado de um acordo fechado entre socialistas e independentistas para manter Sanchez na chefia de governo, depois dele ter perdido apoio no Parlamento e ter sido obrigado a convocar eleições legislativas antecipadas. Sánchez foi reeleito em novembro.

Faíscas entre aliados

Além de divergências entre rivais históricos, houve tensão por parte de dois partidos que, atualmente, são aliados e governam juntos em diferentes regiões da Espanha, o PP e o Vox. Olíder da sigla de extrema direita Vox, Santiago Abascal, além de atacar mais uma vez a proposta de anistia, chamando o projeto de lei de "golpe contra a nação", acusou o também direitista Feijóo de estar mais preocupado em se reunir com o primeiro-ministro Pedro Sánchez do que em organizar com o Vox uma ação contra a anistia.

Abascal chegou a dizer que Feijóo não está à altura do grave momento que a Espanha está atravessando e falou em simulacro de oposição. O PP reagiu e pediu a Abascal que não se equivocasse na hora de reconhecer quem são seus verdadeiros adversários.

Do lado dos entusiastas da medida que está em tramitação, o porta-voz da Esquerda Republicana da Catalunha, Gabriel Rufián, se referiu à anistia como o pagamento de uma dívida do país com a região e insistiu na necessidade da realização de um referendo na Catalunha.

Representando o Juntos pela Catalunha, o deputado Josep Maria Cervera destacou a importância do seu partido para a negociação da medida que, segundo ele, faz parte da solução de um conflito histórico. Carles Puigdemont, um dos grandes beneficiados pela anistia, pertence à sigla e vem sendo apontado, ao longo dos últimos meses, como peça-chave no diálogo que gerou o projeto de lei.

Próximos passos

Ainda não há uma data exata para a votação final do plano de anistia, mas se especula que a lei será votada no Congresso dos Deputados entre o final de fevereiro e o início de março. Na sequência, o projeto seguirá para o Senado, onde o Partido Popular tem maioria absoluta e provavelmente estenderá os prazos relacionados ao trâmite legal o máximo possível.

Depois disso, o projeto volta ao Congresso dos Deputados para sua aprovação definitiva, prevista para o mês de maio. Na sequência, a lei deve ser publicada e entrar em vigor.

O texto inicial da proposta, sujeito a alterações, prevê a anulação das responsabilidades penais, administrativas e contábeis daqueles que cometeram delitos relacionados ao processo separatista da Catalunha do dia 1° de janeiro 2012 até o dia 13 de novembro de 2023.