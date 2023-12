Prêmio UOL Carros 2023: 7ª edição acontece hoje e celebra melhores do ano

O Prêmio UOL Carros realiza nesta quarta-feira (13), às 19h (horário de Brasília), a sua 7ª edição, prestigiando os destaques do mercado automotivo em 15 categorias.

Sob a chancela da equipe editorial da maior empresa brasileira de conteúdo, tecnologia, serviços e meios de pagamento digitais, o evento será realizado em São Paulo e terá seu resultado divulgado nas páginas do UOL Carros. A apresentação do evento é de Millena Machado e Jorge Moraes.

Os indicados em cada categoria foram divulgados em reportagens publicadas no UOL Carros no último mês. O júri especializado escolherá os melhores em 14 categorias, com quatro finalistas cada:"Compacto", "Compacto elétrico", "Sedã", "Sedã elétrico", "SUV compacto", "SUV médio", "SUV premium", "SUV elétrico", "Picape compacta", "Picape média", "Picape grande", "Esportivo", "Destaque do Ano" e "Montadora do Ano".

Os finalistas foram testados pelos jurados e avaliados considerando os critérios de "design", "custo-benefício", "tecnologia e conectividade", "desempenho" e "consumo".

Também será entregue o prêmio da categoria "Melhor Pós-Venda", com vencedor definido pelo público através de votação na página de UOL Carros entre outubro e dezembro.

O júri da edição 2023 foi formado por 25 jornalistas especializados no setor automotivo. Oito destes profissionais são da equipe de UOL Carros: o editor Daniel Neves, o repórter Alessandro Reis, e os colunistas Felipe Carvalho, Jorge Moraes, Marlos Ney Vidal, Paula Gama e Rafaela Borges, além do colaborador Vitor Matsubara.

A premiação mais uma vez contou com a participação de jornalistas convidados, sendo 17 profissionais de outros veículos, que unirão ao time de profissionais ligados a UOL Carros na escolha dos melhores do ano.

São eles: Antônio Meira Júnior (Correio da Bahia), Benê Gomes (Band), Claudia Carsughi (Portal Carsughi), Fabio Trindade (Motor1), Felipe Hil (Opinião Sincera), Fernando Calmon, Fernando Miragaya (Automotive Business), Giu Brandão (Mundo sobre Rodas), João Anacleto (A Roda), João Brigato (Auto+), Leandro Alvares (De Carona com Leandro), Leonardo Felix (Mobiauto), Lucas Torres (Carro Chefe), Michelle de Jesus (Canal Michelle J), Renato Maia (Falando de Carro), Rodrigo Mora (Forbes) e Vagner Aquino (Jornal do Carro).

Confira os indicados ao Prêmio UOL Carros 2023:

"Compacto"

Citroën C3

Fiat Argo

Peugeot 208

Volkswagen Polo

"Compacto elétrico"

BYD Dolphin

Caoa Chery iCar

GWM Ora 03

Renault Kwid e-tech

"Sedã"

Honda Civic

Nissan Sentra

Toyota Corolla

Volkswagen Virtus

"Sedã elétrico"

Audi e-tron GT

BMW i4

BYD Seal

Mercedes-Benz EQE

"SUV compacto"

Caoa Chery Tiggo 5x

Chevrolet Tracker

Hyundai Creta

Kia Niro

"SUV médio"

BYD Song Plus

Ford Territory

GWM Haval H6

Honda ZR-V

"SUV premium"

BMW X1

Land Rover Defender 130

Mercedes G63 AMG

Porsche Cayenne

"SUV elétrico"

BMW iX1

Renault Megane e-tech

Ford Mustang Mach E

Volvo EX30

"Picape compacta"

Fiat Strada

Ford Maverick

Ram Rampage

Volkswagen Saveiro

"Picape média"

Chevrolet S10

Ford Ranger

Mitsubishi L200 Savana

Toyota Hilux

"Picape grande"

Chevrolet Silverado

Ford F150

Ram 1500

Ram 3500

"Esportivo"

Aston Martin DBX707

Honda Civic Type R

Porsche 911 GT3 RS

Toyota GR Corolla

"Destaque do Ano"

BYD Dolphin

GWM Haval H6

Ram Rampage

Volvo EX30

"Montadora do Ano"

BYD

Fiat

Ford

GWM

