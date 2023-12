Premiê da Espanha deseja que discussões por adesão da Ucrânia à UE iniciem antes do fim do ano

MADRI (Reuters) - O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, disse nesta quarta-feira que espera iniciar as discussões sobre a adesão da Ucrânia na União Europeia antes do final da presidência rotativa de seis meses de seu país no Conselho da UE, em 31 de dezembro.

"Dei início à presidência espanhola com uma viagem a Kiev e espero encerrá-la com a abertura de negociações de adesão com esse país, agora que o relatório da Comissão Europeia é conhecido", disse Sánchez em uma sessão plenária do Parlamento Europeu.

Em 8 de novembro, o órgão executivo da UE recomendou que Kiev seja convidada a iniciar as discussões de adesão assim que cumprir as condições finais remanescentes relacionadas ao controle da corrupção, à adoção de uma lei sobre lobby em conformidade com os padrões do bloco e ao fortalecimento das salvaguardas das minorias nacionais.

Sánchez acrescentou que "chegou o momento de a UE abrir suas portas e integrar a Ucrânia, bem como a Moldávia e os países dos Bálcãs Ocidentais".

Os países da UE devem se reunir na quinta e na sexta-feira em uma cúpula para discutir a proposta de adesão da Ucrânia, bem como a possível expansão do bloco para incluir a Geórgia, a Moldávia e os países dos Bálcãs Ocidentais, como Montenegro.

Na segunda-feira, a Hungria disse que não cederá à pressão de outros membros da UE para apoiar as negociações de adesão com a Ucrânia, preparando o terreno para um confronto na cúpula.

A decisão final - bem como outra sobre o que será o 12º pacote de sanções da UE contra a Rússia desde a invasão em grande escala da Ucrânia por Moscou em fevereiro de 2022 - requer o apoio unânime de todos os 27 países do bloco.

(Por Inti Landauro e Emma Pinedo)