'Água gelada a qualquer momento': purificador está com R$ 200 OFF

Temos vivido dias extremamente quentes, e o verão nem começou. Para enfrentar o calor, nada melhor que uma água geladinha. Mas muitas vezes, a geladeira ou o bebedouro não dão conta do processo diante do aumento do consumo.

É nessa hora que alguns modelos de purificador de água podem ajudar. Na busca por produtos populares em vendas, o Guia de Compras UOL encontrou a versão Pure 4x, da Electrolux, com preço inicial com cerca de R$ 200 de desconto - existem outras opções de cores.

Possui bandeja removível;

Fácil de limpar;

Reduz cloro, odores e partículas presentes na água, além de ser eficaz no controle do nível microbiológico, segundo o fabricante;

Painel touch para controle de temperatura;

Três opções de temperatura: natural, fria ou gelada;

Enche seu copo até 4 vezes mais rápido que o modelo PE11B/X, também da Electrolux;

Design que permite usar diferentes tipos de recipientes, de copo a panela;

Alerta de troca de filtro sinaliza a hora certa de substituir;

Com pés de borracha que garantem estabilidade;

Disponível em 4 cores. Preços podem variar.

O que diz quem comprou

Na Amazon, o purificador de água da Electrolux conta com mais de 11,3 mil avaliações, com nota média de 4,7 (de um máximo de 5).

Adorei a praticidade de ter água natural, fria ou gelada a qualquer momento. O barulho dele era estranho no primeiro dia, mas já depois acostumamos e não é mais um problema. Ele é bonito, acende uma luz, não é tão grande quando aqueles purificadores quadradões, mas também não é tão pequeno assim.

Pamela Machado

Excelente produto. Muito fácil a instalação. Existe 3 níveis de temperatura, sendo normal, fria e gelada. Como parâmetro, a água gelada fica com a mesma temperatura da água que fica na porta da geladeira.

Fernando R.

Produto apresenta um acabamento muito bem feito. Processo de troca do refil do filtro é superfácil, com orientações próximo ao local do filtro, assim como no manual.

Edilson

Excelente, fácil de instalar e água sai bem gelada! Tem que seguir todos os passos da instalação, inclusive de colocar a água sanitária e deixar alguns minutos e depois tirar os 5 litros de água. Se todos os passos forem seguidos a água fica perfeita, sem nenhum gosto estranho. Lindo e ocupa pouquíssimo espaço!

Solange Dias

Visualmente muito bonito, possui tamanho compacto. Emite um ruído (bastante aceitável) quando do uso e gela bem a água servida.

Paulo Victor

Pontos de alerta

Comprei por ser compacto, mas acabei vacilando porque é pouca a quantidade de armazenamento para água gelada, e aqui em casa tem 3 moradores, mas 5 visitas frequentes diárias, então consome bastante água. Comprei pra eliminar as garrafas de água da geladeira, mas não deu certo.

Mattheus Cerqueira

Comprei sem compressor para fazer menos barulho, mas este faz mais ainda! Enquanto gela, o ruido é bem alto, e quando acionado também. Fora que vc bebe um único copo de água e ele liga no ato por quase 1 hora.

Cesar Eduardo Scabello

Água gelada com barulho. Água natural com mais barulho. Se ninguém se incomoda com o barulho, ótimo.

Lidianne Gomes

