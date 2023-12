Países nórdicos prometem apoiar Ucrânia "pelo tempo que for necessário" durante visita de Zelenskiy

OSLO (Reuters) - As cinco nações nórdicas disseram ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, durante conversas em Oslo nesta quarta-feira que vão apoiar seu país "pelo tempo que for necessário" na luta para expulsar as forças russas.

Zelenskiy fez sua visita surpresa à capital norueguesa depois de se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e com parlamentares norte-americanos em Washington na terça-feira para pedir mais ajuda militar diante do ceticismo de importantes republicanos dos EUA.

Juntos, Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia e Islândia forneceram ajuda à Ucrânia no valor de cerca de 11 bilhões de euros desde a invasão da Rússia em fevereiro de 2022 e estão prontos para continuar dando amplo apoio militar, econômico e humanitário, disseram as cinco nações em uma declaração conjunta.

"Os países nórdicos apoiarão a Ucrânia pelo tempo que for necessário... A Rússia precisa pôr fim à sua agressão e retirar suas forças imediata e incondicionalmente do território da Ucrânia dentro de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas", afirmou o grupo.

Separadamente, a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, disse que seu governo apresentaria um novo pacote de apoio à Ucrânia no valor de 1 bilhão de euros ao Parlamento nesta semana.

Quatro das cinco nações nórdicas são membros da Otan, e a Suécia está aguardando que seu pedido de adesão seja aprovado por todos os 31 Estados-membros.

Zelenskiy enfatizou anteriormente a importância de reforçar as defesas aéreas da Ucrânia, depois que a Rússia atingiu a capital ucraniana, Kiev, com mísseis balísticos durante a noite, no segundo ataque desse tipo nesta semana.

"Hoje falamos e falaremos sobre coisas específicas que podem salvar milhares e milhares de vidas ucranianas, além de aumentar a pressão sobre o agressor", disse ele em uma coletiva de imprensa conjunta com o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Stoere.

