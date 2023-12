Pacientes de dentista na França terão que fazer testes de hepatite e HIV por falha em esterilização

Mais de 1.100 pacientes tratados em um consultório dentário em Cherbourg, 350 km a noroeste de Paris, são convidados a fazer testes de hepatite B e C, e de HIV, após terem sido encontradas "falhas graves" na esterilização do material detectadas durante uma fiscalização sanitária.

"Dado o carácter preocupante da situação", a Agência Regional de Saúde da Normandia (ARS) acrescentou na quarta-feira (13) que suspendeu o dentista "por um período máximo de 5 meses".

Durante uma inspeção ao consultório do dentista em Cherbourg-en-Cotentin, a ARS Normandie observou "diversas violações graves que colocam em risco a segurança dos empregados e a qualidade e a segurança dos tratamentos".

A ARS não especifica a natureza destas "falhas", mas segundo o jornal La Presse de la Manche, o equipamento utilizado no consultório dentário durante o tratamento teria tido uma "falha de esterilização".

"Em aplicação do princípio da precaução e com base numa avaliação dos riscos infecciosos incorridos", a ARS solicitou que "os doentes sejam informados, apesar do baixo risco de transmissão dos vírus da hepatite B (HBV), hepatite C (HCV) e HIV", continuou o comunicado.

Esta medida diz respeito a "todos os pacientes que visitaram o consultório desde a sua abertura em janeiro de 2023", estimados em 1.145.

