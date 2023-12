Sexólogas indicam: estes são os melhores sex toys para curtir e gozar

Entre tantas opções disponíveis no mercado erótico para o prazer das mulheres - a sós ou acompanhadas -, como escolher um sex toy ideal, confortável e confiável?

O Guia de Compras UOL perguntou a um time de sexólogas quais são os tipos que mais podem auxiliar na jornada rumo a orgasmos inesquecíveis e elencamos os produtos mais indicados, levando em conta custo-benefício, capacidade de excitação e versatilidade. Confira!

Indicado para mulheres iniciantes no uso de sex toys (mas as experientes também amam!)

Básico, mas potente

Ótimo para levar em qualquer lugar

Multivelocidade, com 10 níveis de vibrações

Discreto e resistente

O bullet é altamente recomendável não só para brincar com o clitóris, mas para descobrir e explorar outras zonas erógenas

Carla Cecarello, psicóloga, sexóloga e youtuber do canal Sexualidade e Você

Versão com upgrade do sugador de clitóris campeão de vendas Satisfyer

Ótimo custo-benefício

11 intensidades de ondas de pressão + 10 modos de vibração

Recarregável via USB

Orgasmo intenso garantido em segundos e até debaixo d'água

Os sugadores de clitóris são ótimos para conhecer formas diferentes de vivenciar o prazer, pois promovem sensações muito intensas. Recomendo antes a estimulação com as próprias mãos e se deixar levar pelas fantasias para tornar a experiência mais gostosa

Arlete Gavranic, psicóloga, mestre em educação, educadora e terapeuta sexual pela Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana (Sbrash)

Mais vendido e recomendado da Amazon

Ponta ondulada para mais conforto e prazer

20 funções de vibrações

Resistente à água

22,2 cm de comprimento x 5cm de espessura

É um massageador fácil de usar que serve para estimular todo o canal vaginal. Tem uma pressão forte que ajuda a relaxar e a chegar ao clímax

Lelah Monteiro, psicanalista, sexóloga, psicoterapeuta de casal e palestrante

Multiuso: ideal para excitar clitóris, mamilos, seios, vulva e o que mais a imaginação alcançar

10 modos vibratórios progressivamente

À prova d'água, é ótimo para se divertir no banho

Material gostoso ao toque

Você vai chegar lá em questão de minutos (dependendo, até mesmo segundos!)

O formato fofinho e a figura meiga chamam a atenção, pois esse sex toy não parece mesmo um sugador. As ondas de pressão que o Porquinho oferece são bem intensas e capazes de atingir todas as terminações nervosas do clitóris

Bárbara Bastos, sexóloga clínica e educacional pela Família e Sexualidade (FASEX), pós-graduanda em Sexualidade Humana pelo Child Behavior Institute of Miami (EUA) e sócia da boutique erótica Désir Atelier

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol), no Telegram (monitordeofertasuol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).