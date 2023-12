Oposição vê Dino manso e com 'roupa de candidato'

Parlamentares da oposição veem Flávio Dino com uma atitude "de candidato", abandonando o habitual deboche e dando respostas ponderadas aos senadores na sabatina hoje.

O que aconteceu

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) ressaltou que o tom moderado contrasta com o histórico recente de Dino. Atual ministro da Justiça, ele protagonizou vários embates com parlamentares bolsonaristas.

Damares se disse "preocupada" com a capacidade de adotar diferentes atitudes, conforme a ocasião. A parlamentar avalia que Dino foi combativo como ministro de Lula e moderado quando deputado e governador.

Oposição duvida da isenção de Dino caso seja aprovada sua indicação ao STF Imagem: Gabriela Biló/Folhapress - 13.dez.2023

O senador Marcos Rogério (PL-RO) afirmou que Dino parecia outra pessoa na sabatina. Ele declarou que as respostas e cordialidade do ministro da Justiça não combinavam com seu temperamento e declarações recentes.

O deputado Zucco (PL-RS) viu a mudança como uma manobra para ser aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado.

O parlamentar acrescentou que o ministro é incapaz de ser isento no STF. Para ele, Dino foge das perguntas usando termos e justificativas jurídicas, mas vai fazer o enfrentamento à direita inclusive no Supremo. A mesma visão é compartilhada pelo deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO).

O deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS) afirmou que Dino perde votos com essa estratégia.

Ele está com camisa de candidato. Esta camisa é nova.

Senadora Damares Alves

Todos sabem que este Dino paz e amor não existe.

Deputado Zucco

O senador Jorge Kajuru criticou a oposição e disse que Dino fará história Imagem: Evaristo Sá/AFP - 13.dez.2023

Aliado defende Dino

Líder do PSB no Senado, Jorge Kajuru (PSB-GO) elogiou Dino. Ele é do mesmo partido do ministro da Justiça e defendeu a isenção do colega. "Será 100% jurista e zero político."

O senador criticou a oposição e considerou que as críticas a Dino não fazem sentido. O líder do PSB disse que as perguntas a Dino foram jocosas e desrespeitosas como reflexo da polarização da política nacional.

Eu não ouço gente fanática. Elas perdem a razão.

Senador Jorge Kajuru (PSB-GO)

O senador Cid Gomes (PDT-CE) não viu problemas em Dino não responder algumas perguntas. Para ele, as questões tratam de ações em curso e um candidato ao STF não pode antecipar sua avaliação nesses casos.