Nova onda de calor, com 40ºC: quais áreas estão sob aviso de 'perigo'?

A nova onda de calor que chegará ao Brasil amanhã (14) fez o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitir um alerta de perigo. Esta será a nona onda de calor deste ano.

O que aconteceu

O Inmet emitiu um aviso meteorológico de nível laranja, que significa "perigo", para esta nova onda de calor. Segundo o instituto, a situação pode trazer riscos potenciais à saúde. A intensidade do aviso está relacionada não somente aos desvios de temperatura, mas também à duração do fenômeno.

No final de semana, temperaturas podem passar dos 40° C, ainda de acordo com a projeção do instituto. Inicialmente, a massa de ar quente atingirá grande parte do Centro-Sul do país, e depois chegará à maior parte do Centro-Oeste e Sudeste e áreas do Norte e Nordeste. O Rio Grande do Sul, que ainda não teve onda calor intenso na primavera, também pode atingir máximas elevadas.

15 estados e o DF estão sob aviso laranja: Aviso de perigo inclui partes de Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal.

Temporais isolados. Entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, especificamente, poderão ocorrer "temporais isolados, com rajadas de vento acima de 70km/h, granizo e chuva localmente forte".

Inmet projeta temperatura 5º C acima da média nos próximos dias Imagem: Reprodução / Inmet

A previsão é que toda essa área indicada em laranja tenha temperaturas 5º C acima da média por um período de 3 e 5 dias, começando amanhã (14). O alerta é válido até o próximo domingo (17).

Nesta semana, outros órgãos também emitiram suas projeções para esta nova onda de calor. Enquanto a MetSul previu que uma massa de ar quente deixará as temperaturas "acima dos padrões" desta época do ano no Centro-Sul do Brasil, o Climatempo falou sobre a mesma onda de calor que vai chegar ao país a partir de quinta —e pode se estender até o dia 20.