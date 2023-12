Onda de calor pode elevar temperaturas para até 40ºC no Brasil

SÃO PAULO, 13 DEZ (ANSA) - Uma nova onda de calor atingirá o Brasil a partir desta quinta-feira (14) e deve elevar a temperatura até 40ºC em pelo menos oito estados do país.

De acordo com a previsão meteorológica, os termômetros de Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, sul do Mato Grosso, norte de São Paulo, sul do Tocantins, parte de Minas Gerais e oeste da Bahia devem ficar mais de 5ºC acima do padrão para a época.

O fenômeno deve se estender até o próximo dia 20 de dezembro, dois dias antes da chegada do verão.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a forte massa de ar quente vai ganhar força nos próximos dias, mas as temperaturas máximas estão previstas para o fim de semana.

Até novembro deste ano, oito ondas de calor atingiram o território brasileiro, com destaque para a que durou do dia 8 a 19 do mês passado devido ao número de dias consecutivos e ao recorde de temperatura de 44,8ºC, ocorrido em Araçuaí (MG).

"Nos próximos dias, com o aumento das temperaturas e a presença de umidade ao longo da atmosfera é comum a formação de áreas de instabilidade, que podem provocar temporais isolados, com rajadas de vento acima de 70km/h, granizo e chuva localmente forte", alertou o Inmet. (ANSA).

