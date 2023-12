Nova onda de frio atinge Pequim e deixa rastro de gelo e neve

Por Ryan Woo e Liz Lee

PEQUIM (Reuters) - Nevascas, gelo e temperaturas baixas atingiram nesta quarta-feira o norte da China, no que pode ser uma das mais severas ondas de frio de dezembro, levando as autoridades da capital chinesa a interromper os serviços de trem, fechar escolas e dizer às pessoas para ficarem em casa.

Uma massa de ar frio chegou a Pequim vinda do oeste, a segunda onda de frio desta semana. As autoridades da cidade emitiram o segundo alerta mais alto de nevascas até quinta-feira, o único aviso desse tipo até o momento no país.

A cidade de quase 22 milhões de habitantes fechou todas as escolas a partir de quarta-feira e transferiu as aulas para o ambiente online. As empresas foram orientadas a oferecer aos funcionários condições de trabalho flexíveis e deslocamentos escalonados.

Pontos turísticos no norte e oeste montanhoso da cidade foram temporariamente fechados.

Alguns serviços ferroviários com cidades importantes, como o centro comercial Xangai, Hangzhou e Wuhan, foram suspensos. Os trens que ainda circulavam tinham velocidade mais baixa, causando atrasos. Mas o Aeroporto da Capital de Pequim continuava funcionando.

Pequim poderá enfrentar temperaturas tão baixas quanto 18 graus Celsius negativos neste fim de semana, em comparação com a média de meados de dezembro de cerca de 8 graus Celsius negativos.

Até mesmo Xangai, no sul, que agora está registrando um clima ameno de 20 graus Celsius, deverá ser atingida por um clima tão frio quanto 4 graus Celsius negativos no sábado e no domingo.

Mais de 6.000 socorristas foram colocados de plantão para resgates de emergência em estradas e mais de 5.800 conjuntos de equipamentos e máquinas para remoção de neve estão de prontidão.

Cerca de 32.000 toneladas métricas de agente de remoção de neve foram preparadas para uso em estradas e rodovias com gelo.

As autoridades da cidade convocaram voluntários para limpar a neve e limpar o gelo, além de 73.000 pessoas de plantão para realizar essas tarefas, e ordenaram o aumento do aquecimento interno.

A última vez que Pequim experimentou um clima tão frio foi em 7 de janeiro de 2021, quando a temperatura caiu para 19,6 graus Celsius negativos. A temperatura mais baixa de todos os tempos da cidade, 27,4 graus Celsius negativos, foi registrada em 22 de fevereiro de 1966.