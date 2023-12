Mourinho diz que próximos passos na carreira 'estão claros'

ROMA, 13 DEZ (ANSA) - O técnico português José Mourinho, da Roma, afirmou nesta quarta-feira (13) que os próximos passos na carreira estão "muito claros" em sua cabeça.

Com contrato até junho, o multicampeão recebeu apoio dos torcedores do clube da capital para permanecer em Trigoria durante a partida contra o Sheriff Tiraspol, da Moldávia.

"Não preciso pensar sobre o futuro, tenho tudo muito claro na cabeça. Só posso agradecer aos torcedores, isso me deixa orgulhoso e emocionado, mas é algo que não gosto. Não façam isso por mim, é a equipe que precisa sentir o apoio", disse o técnico.

O jornal Gazzetta dello Sport indica que Mourinho e a diretoria romana possuem o mesmo objetivo: ficar na capital italiana. No entanto, as partes estão com dificuldades para definir o tempo do novo vínculo do lusitano.

A ideia da família Friedkin é esticar o contrato por mais uma temporada, mas Mourinho deseja ficar pelo menos duas no comando giallorosso, até junho de 2026. (ANSA).

