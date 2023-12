Menor carro do mundo 'faz academia' e carrega até halteres; veja

O youtuber Eddie Hall - eleito homem mais forte do mundo em 2017 - utilizou seu pequeno PCARS E.50 elétrico para treinar na academia de uma maneira bastante inusitada. Ele simplesmente entrou no local com o carro e realizou seu treino dentro do modelo.

O que aconteceu

Eddie Hall, também conhecido como "The Beast" (O Monstro, em tradução livre), resolveu ir até a academia onde treina abordo do pequeno carro elétrico PCARS E.50. Utilizando uma entrada lateral, ele consegue adentrar o local para treinar dentro do carro.

Com uma mala de ginástica amarrada no teto do veículo, ele entra na academia e utiliza halteres normalmente para o treino muscular.

Hall ainda resolve fazer treino para o peitoral em um aparelho de polias e ainda se aventura em um cárdio com o carro, colocando as duas rodas dianteiras em duas esteiras diferentes.

No fim, tenta lavar o carro, mas o modelo não consegue ser atendido em um lava-rápido automático pelo fato de os sensores não conseguirem aferir suas pequenas dimensões.

Confira o vídeo completo aqui:

