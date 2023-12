Lula reforça apelo por cessar-fogo permanente em Gaza

BRASÍLIA, 13 DEZ (ANSA) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou nesta quarta-feira (13) o apelo por um cessar-fogo permanente na Faixa de Gaza e por uma solução que garanta a coexistência pacífica de Israel e Palestina.

Em discurso na reunião de sherpas e vice-ministros de Finanças do G20, em Brasília, o petista afirmou que o Brasil "segue de luto" com o conflito e que "a violação cotidiana do direito humanitário é chocante".

"O Brasil continuará trabalhando por um cessar-fogo permanente que permita a entrada da ajuda humanitária em Gaza e pela libertação imediata de todos os reféns pelo Hamas. É fundamental que a comunidade internacional trabalhe para a solução de dois Estados, vivendo lado a lado em segurança", disse Lula.

Durante o discurso, o presidente também reiterou que a presidência brasileira no G20 será estruturada em três eixos: inclusão social e o combate à fome e à pobreza; promoção do desenvolvimento sustentável; e reforma das instituições de governança global.

"As desigualdades estão na raiz dos problemas que enfrentamos, ou contribuem para agravá-los Precisamos de uma nova globalização que combata as disparidades", declarou Lula, acrescentando que é inadmissível que um mundo capaz de gerar riquezas da ordem de US$ 100 trilhões por ano conviva com a fome de mais de 735 milhões de pessoas". (ANSA).

