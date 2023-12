UOL lança ferramenta para aumentar produtividade de empreendedores

O UOL Host, unidade de produtos e serviços, lançou o UOL Pro Suite, ferramenta auxiliar empreendedores a construírem seus negócios online. O serviço tem email profissional, funcionalidades para colaboração de equipes, entre outros.

Ferramenta custa a partir de R$ 9,90 ao mês

O serviço está disponível a partir de R$ 9,90 ao mês. A opção Plano Business contempla e-mail profissional, calendário, contatos, gerenciador de tarefas e visualizador de arquivos e documentos. Já o Plano Premium (R$ 25,90 por mês) inclui ainda editor de texto, planilha e apresentação e armazenamento de arquivos em nuvem.

Para utilizar o UOL Pro Suite é necessário ter um domínio. UOL Host tem ainda um criador e hospedagem de sites, loja virtual, email profissional e soluções na nuvem. Mais informações sobre a ferramenta estão disponíveis no site do UOL Host.

O UOL Pro Suite está disponível em diversos idiomas, como português, espanhol alemão e francês. Os empreendedores poderão aproveitar as ferramentas para uso próprio ou para suas equipes. O objetivo é trazer maior produtividade e segurança para os negócios.