Bandidos roubam moto em perseguição a 140 km/h em rodovia de SP; assista

Uma perseguição a 140 km/h na Rodovia Castello Branco, em São Paulo, foi gravada pela câmera no capacete da vítima. Na filmagem, é possível ver quatro bandidos indo atrás de um enfermeiro de 48 anos. Um deles chega a apontar a arma para o homem para fazê-lo parar.

O que aconteceu

Proprietário de uma Kawasaki Versys-X 300 foi roubado no último domingo enquanto trafegava pela Rodovia Castello Branco, na região de Barueri, na Grande São Paulo.

O vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o homem tentando fugir dos criminosos - quatro homens em duas motos - a cerca de 140 km/h. Até que uma das motos consegue emparelhar e o criminoso aponta uma arma para a vítima.

"Você vai morrer, desgraçado", diz o criminoso durante a ação. A vítima não reagiu e entregou a motocicleta. Além do veículo, os bandidos ainda levaram celular, mochila, documentos, cartões, um par de tênis e outro de botas.

Um dos quatro suspeitos, de 22 anos, foi preso pela Polícia Militar Rodoviária, porém a moto não foi encontrada com ele. Após passar por audiência de custódia, foi solto e responderá em liberdade.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o homem foi identificado após os criminosos terem abandonado uma Honda usada no crime na frente de uma base da Polícia Rodoviária. Com a placa, a polícia chegou à casa onde estava o homem.

A Polícia Civil analisará o vídeo para identificar os outros suspeitos. A moto Kawasaki Versys-X 300 tem sua versão zero km avaliada em R$ 36.429,00, de acordo com a Tabela Fipe.



