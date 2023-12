Inzaghi e Spalletti são finalistas do prêmio The Best da Fifa

ROMA, 13 DEZ (ANSA) - Os italianos Simone Inzaghi e Luciano Spalletti estão entre os finalistas do prêmio de melhor treinador do mundo em 2023, que será concedido pela Fifa em 15 de janeiro do próximo ano.

Os comandantes da Internazionale e da seleção da Itália enfrentarão o espanhol e grande favorito Pep Guardiola, do Manchester City, que ganhou a Premier League, a Copa da Inglaterra e a Champions League na temporada passada.

O trio, no entanto, deixou para trás os colegas Ange Postecoglou, do Tottenham, e Xavi Hernández, do Barcelona.

Spalletti teve destaque na lista por levar ao Napoli ao Scudetto depois de 33 anos, enquanto Inzaghi liderou a Inter rumo ao vice-campeonato da Liga dos Campeões. Os nerazzurri foram derrotados pelos Citizens.

O vencedor será revelado em uma cerimônia agendada para acontecer em 15 de janeiro de 2024, em Londres. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.