Indicadores recentes sugerem que atividade desacelerou do ritmo forte do 3º tri, diz Fed

Dados recentes sugerem que a atividade econômica dos Estados Unidos desacelerou do ritmo forte no terceiro trimestre, diz o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) no comunicado de decisão de política monetária que manteve taxas de juros inalteradas. Os ganhos de emprego moderaram desde o início do ano, mas permanecem fortes, e a taxa de desemprego permaneceu baixa.

A inflação diminuiu ao longo do ano, mas segue elevada, apontou o banco central dos EUA.

Já o sistema bancário americano continua resiliente e seguro, na visão dos dirigentes.

Condições financeiras e de crédito mais apertadas para famílias e emprego deverão pesar sobre inflação, atividade e contratações, afirma o Fed.

A extensão desses efeitos continua incerta, pontua.

O Comitê ressalta que continua "altamente atento a riscos inflacionários".