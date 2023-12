Indhu Rubasingham, primeira mulher na direção do ilustre National Theatre de Londres

A britânica Indhu Rubasingham foi nomeada diretora do National Theatre de Londres, situado no Reino Unido, tornando-se a primeira mulher a ocupar este cargo em um dos teatros mais prestigiados do mundo.

"É uma grande honra ser nomeada diretora do National Theatre", reagiu Rubasingham em um comunicado publicado nesta quarta-feira (13) no site do teatro. "Para mim é o melhor trabalho do mundo", acrescentou.

Rubasingham é, também, a primeira pessoa de uma minoria a assumir o controle deste teatro localizado às margens do Tâmisa, no centro da capital britânica.

Nascida em Sheffield, no norte da Inglaterra, em uma família natural do Sri Lanka, a britânica estudou teatro na Universidade de Hull, no nordeste do país.

Desde 2012, ela foi diretora artística do Kiln Theatre, localizado em um bairro multicultural do noroeste de Londres, transformando-o em um dos centros culturais mais influentes da capital.

A nova responsável do National Theatre trabalhará ao lado de Kate Varah, diretora executiva, no contexto de uma codireção.

