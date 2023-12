Homens são mortos pela PM e corpos ficam duas horas em frente a hospital

Do UOL, São Paulo

Quatro homens foram mortos pela polícia na madrugada de ontem e seus corpos ficaram estirados no chão na frente de um hospital no interior do Maranhão.

O que aconteceu

Os corpos foram deixados pela PM em frente ao Hospital Regional Doutor Antônio Hadade, da cidade de Viana (MA) e ficaram estirados no chão por duas horas.

A direção do hospital determinou que os corpos fossem levados para o necrotério da unidade. Em seguida, o IML (Instituto Médico Legal) recebeu os corpos, dado que em episódios de violência é necessária autópsia, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão.

As mortes ocorreram em confronto durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva. Segundo a PM, ao chegarem à residência, os policiais foram recebidos a tiros.

Quatro suspeitos foram mortos. Três vítimas já foram identificadas, uma delas era um acusado de tráfico de drogas, roubos e ameaça a pessoas. Não houve morte de policiais no caso.

A Corregedoria da PM determinou abertura de procedimento administrativo para apurar a conduta dos policiais. O caso também será investigado pela polícia civil, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão.

O UOL buscou a Secretaria de Saúde do Maranhão e o hospital para um posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.