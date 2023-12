Ford e Volkswagen se juntam por nova tecnologia para proteger ciclista

Esta é a versão online da newsletter Carros do Futuro enviada hoje (13). Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Os assinantes UOL ainda podem receber dez newsletters exclusivas toda semana.

A Ford e a Volkswagen se aliaram para desenvolver uma nova tecnologia para seus carros no Reino Unido. As marcas trarão para seus veículos um sistema de alerta que avisa os ocupantes dos veículos a presença de ciclistas trafegando atrás, para que ninguém abra as portas ocasione acidentes.

O que aconteceu

Aproximadamente 500 ciclistas sofrem acidentes todos os anos no Reino Unido devido a carros parados que abrem portas enquanto as bicicletas estão passando ao lado.

Por isso, Ford e Volkswagen desenvolveram um sistema para tentar precaver esse tipo de incidente. O sistema usa o radar do veículo e outros sensores externos para aferir se uma bicicleta se aproxima.

Quando o sistema entende uma situação de risco, um alarme soa, uma luz se acende no retrovisor do lado correspondente e também no painel. Apenas é ativado se o veículo estivar a mais de 7 km/h.

Carros equipados com o novo sistema de alerta serão os veículos de entregas Ford Transit Custom e Ford Tourneo Custom. Outros veículos, como Ford Explorer e Ford Mustang, deverão ter o sistema também.

Já a Volkswagen deverá colocar o sistema em carros como o novo Tiguan, Passat, Golf, ID.4 e ID.5.

O ID.7 deverá ir além, com o carro bloqueando rapidamente as portas se entender que uma bicicleta está passando, mesmo se estiver desligado por até três minutos.

Confira o sistema em ação:

