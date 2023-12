EUA expressou a Israel sua 'preocupação' com vítimas civis em Gaza

Os Estados Unidos expressaram a Israel sua preocupação com as vítimas civis na Faixa de Gaza, destacou a Casa Branca nesta quarta-feira (13), depois que o presidente Joe Biden alertou Israel que poderia perder apoio internacional pelo "bombardeio indiscriminado" do território.

Os comentários feitos por Biden na terça-feira foram sua crítica mais dura feita até o momento, após apoiar com determinação o direito de Israel de se defender depois dos ataques do Hamas, em 7 de outubro.

"Vimos tendo preocupações e as temos expressado sobre a continuidade desta campanha militar, inclusive reconhecendo que foi o Hamas quem começou isto", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, em alusão aos ataques de 7 de outubro, lançados pelo grupo islamista palestino contra Israel e a retaliação deste com o bombardeio constante de Gaza.

O próprio Biden expôs estas preocupações "no público e no privado" ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acrescentou Kirby.

Israel mostrou a "clara intenção" de reduzir as vítimas civis, inclusive com a realização de menos ataques aéreos desde que retomou sua ofensiva após o rompimento de um cessar-fogo com o Hamas, afirmou Kirby.

Mas, acrescentou: "às vezes, na guerra, os planos mais bem traçados não se executam como se deseja".

