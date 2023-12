(ERRATA) - Il Volo anuncia EP de Natal com 4 faixas

SÃO PAULO, 13 DEZ (ANSA) - Como parte do novo projeto "4 XMAS", o trio italiano "Il Volo" anunciou o lançamento de um EP de Natal com quatro músicas.

Ganhadores do Festival de Música de Sanremo de 2015, Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto cantaram versões especiais de "Happy Xmas (War Is Over)", "Amazing Grace", "Ó Tannenbaum" e "Feliz Navidad".

O EP do "Il Volo" está disponível ao público em todas as plataformas digitais.

O novo projeto internacional dos italianos, que recebeu o nome de "4 XMAS", abriu as portas para as celebrações do aniversário de 15 anos do "Il Volo".

Além disso, a TV Cultura exibirá no próximo dia 23 de dezembro, a partir das 22h30 (de Brasília), o especial inédito "Il Volo Natal em Jerusalém".

Em março passado, o trio voltou ao Brasil após mais de três anos. Il Volo se apresentou em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre e Curitiba.

ERRATA: Inicialmente, o texto dizia que Il Volo iria se apresentar no Brasil. Na verdade, o trio italiano realizou suas apresentações em março. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.