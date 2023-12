Egito aprova importação de pescados e derivados do Brasil

O governo do Egito anunciou a aprovação sanitária para a importação de pescados e derivados provenientes do Brasil. A informação é do Ministério da Agricultura do Brasil. Em 2022, Brasil e Egito registraram trocas comerciais da ordem de US$ 3,48 bilhões.

O Egito foi o principal destino dos produtos agropecuários brasileiros na África, com exportações de US$ 2,27 bilhões, e o 13º no mundo.

Conforme nota do ministério, o anúncio soma-se à recente abertura do mercado egípcio para o algodão em pluma e para gelatina e colágeno de origem brasileira, o que reforça a tendência de aumento das exportações para aquele país.

O Brasil conquistou, até o momento, 74 mercados externos para os produtos agropecuários brasileiros somente neste ano.