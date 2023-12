É provável que o Fed esteja no pico do ciclo de alta dos juros ou próximo dele, diz Powell

O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta quarta-feira que o banco central dos Estados Unidos provavelmente já terminou de aumentar a taxa básica de juros, mas manteve aberta a opção de agir novamente, se necessário.

"Embora acreditemos que nossa taxa de juros esteja no pico do ciclo de aperto monetário ou perto dele, a economia surpreendeu analistas", afirmou Powell em uma coletiva de imprensa após a mais recente reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto.

"Estamos preparados para apertar ainda mais a política monetária, se for apropriado", disse Powell, acrescentando que, embora as autoridades do Fed "não veem como provável que seja apropriado elevar ainda mais a taxa de juros, elas também não querem tirar a possibilidade da mesa", caso seja necessário.