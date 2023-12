Donald Tusk toma posse como primeiro-ministro da Polônia

VARSÓVIA, 13 DEZ (ANSA) - O ex-presidente do Conselho Europeu Donald Tusk prestou juramento nesta quarta-feira (13), no palácio presidencial de Varsóvia, como novo primeiro-ministro da Polônia, após as eleições parlamentares de 15 de outubro.

A cerimônia marca oficialmente o encerramento dos oito anos de um governo nacionalista, liderado pelo partido "Lei e Justiça (PiS)", de Jaroslaw Kaczynski, e abre caminho para uma mudança nas relações do país com a União Europeia (UE).

"Juro solenemente lealdade à constituição e que o bem dos cidadãos, bem como a prosperidade da pátria, será sempre o mandato mais elevado para mim", declarou Tusk.

O novo governo pró-europeu de Tusk obteve a confiança do Parlamento na noite da última terça (12) diante do presidente conservador Andrjez Duda, aliado do Executivo anterior, depois que a oposição bloqueou a formação de uma terceira administração comandada por Mateusz Morawiecki.

Em seu discurso, ele citou seus planos de governo e reforçou que a Polônia pressionará o Ocidente para ajudar a Ucrânia, será uma força na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e tentará reconquistar uma posição de liderança na Europa.

"Este é um grande dia para todos que, durante muitos anos, acreditaram que as coisas iriam melhorar, que iríamos afastar a escuridão, o mal", declarou ele. "A partir de amanhã seremos capazes de corrigir os erros, para que todos se sintam em casa na Polônia".

A posse de Tusk foi celebrada por diversos políticos europeus, incluindo a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que disse esperar encontrá-lo no Conselho Europeu em Bruxelas.

"Parabéns a Donald Tusk pelo seu novo mandato como primeiro-ministro da República da Polônia. Renovando os sentimentos de amizade entre as nossas nações, desejo-lhe um bom trabalho", escreveu ela nas redes sociais. (ANSA).

