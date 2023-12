Dino cita Romário no Flamengo e Vasco para defender 'mudança de função'

O ministro da Justiça, Flávio Dino, citou as passagens do senador e ex-jogador Romário no Flamengo e no Vasco para defender "mudança de função". Dino participa hoje de sabatina na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) no Senado sobre sua indicação ao STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Dino disse que Romário fez gol em ambos os lados. "Quando ele era do Flamengo, fazia gol no Vasco. Quando era do Vasco, fazia gol no Flamengo. É simples".

O ministro afirmou que não existem "dois Flávios Dinos". "Isso não é ter dois Flávios Dinos, é só um. Agora, é um que tem a compreensão de que a vida oferece múltiplos papéis".

'Inimigo pessoal'

O ministro Flávio Dino é sabatinado no Senado para a vaga no STF. Ele disse não ser inimigo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O ministro afirmou que já almoçou com Bolsonaro. "Não sou inimigo pessoal de rigorosamente ninguém. Eu almocei com Bolsonaro. Foi normal. Tive várias audiências com ele. Qualquer adversário que chegar lá [em processo no STF] terá evidentemente o tratamento que a lei prevê".

O ministro da Justiça também disse que "todas as togas são da mesma cor", ao defender imparcialidade no STF.