Deolane rifa Porsche conversível de R$ 1 milhão e malas de dinheiro

A influencer Deolane Bezerra está rifando um Porsche 911 Cabriolet ano/modelo 2021 através de um título de capitalização. Viúva de MC Kevin, ela promete o carro ou uma quantia de quase R$ 1 milhão ao vencedor e duas motos Honda PCX aos ganhadores do segundo e do terceiro prêmios.

O que aconteceu

Deolane Bezerra está utilizando seu Instagram para divulgar uma rifa para seus seguidores. A advogada dará ao ganhador um Porsche 911 Cabriolet avaliado em R$ 1.135.521 segundo a Tabela Fipe.

De acordo com Deolane, em vídeos publicados em seu Instagram, o vencedor poderá escolher entre o carro com "tanque cheio e documentação OK" ou uma premiação em dinheiro de R$ 931.131,39.

O sorteio ocorre nesta quarta-feira. Segundo a influencer, o valor arrecadado será revertido em doações para a APAE, entidade que promove a melhoria na qualidade de vida de pessoas com deficiência.

Sorteio é permitido?

De acordo com Deolane, o sorteio é legalizado pelo fato de ter registro e ser um título de capitalização sob autorização da Susep (Superintendência de Seguros Privados), com resgate sendo destinado a entidades beneficentes.

A aquisição de um título dá direito a um ou mais "números da sorte" para concorrer aos prêmios.

