Defesa Civil faz alerta para onda de calor em São Paulo; veja locais

A Defesa Civil de São Paulo fez um alerta para altas temperaturas que irão afetar o estado nos próximos dias. O fenômeno ocorre em decorrência de outra onda de calor que atinge a região este ano.

O que aconteceu

A onda de calor em São Paulo está prevista para durar entre quinta-feira (14) e sábado (16).

Haverá "momentos de calor intenso em todo o estado", diz a Defesa Civil em uma publicação nas redes sociais.

Na região metropolitana de São Paulo, a máxima prevista é de 34ºC. No interior, as temperaturas são mais altas: há previsão de máxima de 37º para a região de Bauru.

Em Araçatuba e São José do Rio Preto, os termômetros podem marcar até 40ºC.

Alerta laranja para o centro-sul do Brasil

O Inmet emitiu um aviso meteorológico de nível laranja, que significa "perigo", para esta nova onda de calor. Segundo o instituto, a situação pode trazer riscos potenciais à saúde. A intensidade do aviso está relacionada não somente aos desvios de temperatura, mas também à duração do fenômeno.

Inicialmente, a massa de ar quente atingirá grande parte do Centro-Sul do país, e depois chegará à maior parte do Centro-Oeste e Sudeste e áreas do Norte e Nordeste. O Rio Grande do Sul, que ainda não teve onda calor intenso na primavera, também pode atingir máximas elevadas.

15 estados e o DF estão sob aviso laranja: Aviso de perigo inclui partes de Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal.